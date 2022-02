Les supporters de l’Olympique de Marseille sont exigeants. Dauphin du PSG, l’OM est en course pour la Ligue des Champions mais une défaite face à Clermont rebat les cartes. Une irrégularité qui fait peur.

Explosif sur son banc, Jorge Sampaoli a fait des choix forts depuis son arrivée sur la Canebière. En possession d’un effectif riche en qualité, le technicien argentin n’hésite pas à bouleverses ses compositions et ses plans tactiques en fonction de l’adversaire rencontré. Une habitude qui joue parfois des tours à l’OM comme contre Clermont et une défaite surprise, (0-2). Un tic pointé du doigt par Eric Di Meco.

« Ce qu’il s’est passé contre Clermont, on le sent venir depuis un bon moment. On fait des débats depuis la fin d’année dernière sur le jeu proposé par l’OM. Et notamment cette difficulté à mettre des buts. On s’est posé des questions sur l’animation, le positionnement des joueurs. L’OM n’a joué que deux fois de suite avec la même équipe cette saison. Après huit mois de compétition, ce n’est pas normal qu’il n’y ait pas une équipe type, avec une animation forte. Pour appréhender un sprint final, il faut avoir tes meilleures armes. Et ça passe par une équipe qui a l’habitude de jouer ensemble« , a fustigé Eric Di Meco, conscient que la route est encore longue avant la fin de saison.