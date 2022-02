La tendance semblait s’inverser concernant l’avenir de Kylian Mbappé avec une prolongation proche d’être conclue. Il n’en serait rien. Le Real Madrid a déjà prévu d’officialisé l’arrivée de son nouveau chouchou.

Le feuilleton Kylian Mbappé ne s’arrête plus. Tel un match de tennis, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid se renvoient la balle chaque jour avec des informations contraires. Alors que la tendance semblait désormais favorable pour le PSG, une nouvelle annonce vient tout bouleverser. Selon les dernières informations dévoilées par Goal, le Real Madrid aurait déjà prévu la date et l’annonce pour officialiser l’arrivée de l’international français. Tout serait déjà conclu entre les différentes parties d’où la confiance excessive affichée par l’écurie madrilène. Un véritable coup de massue pour les dirigeants parisiens.

Etincelant depuis le début de la saison avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé réalise un nouvel exercice tonitruant. A 23 ans, le Français a déjà disputé 33 rencontres toutes compétitions confondues pour un bilan de 22 buts et 16 passes décisives. Des performances stupéfiantes additionnées à une efficacité glaciale lors des grands rendez-vous. Le Real Madrid en a fait les frais avec une ouverture du score au bout du temps additionnel. Tant de qualités qui séduisent l’ensemble de l’Europe.