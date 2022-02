Engagé dans une course contre la montre pour remporter la Ligue des Champions depuis l’arrivée du Qatar à la tête du club, le Paris Saint-Germain est aujourd’hui l’un des clubs les plus importants de la planète football.

Depuis son rachat par le Qatar en 2011, le Paris Saint-Germain n’a cessé d’évoluer à tous les niveaux pour être aujourd’hui l’un des clubs les plus influents de la planète football. Une ascension stratosphérique pour une écurie qui lutte désormais chaque saison avec les meilleures formations européennes pour s’adjuger le titre en Ligue des Champions. Une évolution continue que Lionel Messi constate de lui-même.

« Le PSG est un club qui se développe depuis 10 ou 11 ans. Il se développe beaucoup, il y a beaucoup d’ambition et d’envie de continuer à se développer. Il y a une grande marge de progression et le pouvoir de le faire. Je pense qu’aujourd’hui c’est l’un des plus grands clubs du monde et que, petit à petit, il va continuer à se développer encore plus et devenir plus grand. Je pense qu’aujourd’hui, il n’a rien à envier aux grands clubs historiques« , a reconnu Lionel Messi pour le Magazine du Paris Saint Germain.