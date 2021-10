Auteur d’une année 2021 fantastique tant avec le Real Madrid qu’en équipe de France, Karim Benzema fait partie des joueurs nommés comme potentiel vainqueur du Ballon d’Or. Considéré comme l’un des favoris, le Français revient sur ses ce trophée et ses ambitions individuelles.

« Un titre auquel je pense ? Dans tous les cas, ça fait toujours plaisir d’être nommé parmi les 30 meilleurs joueurs du monde. Et c’est tout le temps un objectif parce que, selon moi, un joueur doit l’avoir dans la tête pour pouvoir sortir des gros matchs, gagner des rencontres importantes et montrer des choses sur le terrain pour le public. On joue pour ça, pour donner des émotions aux gens. Donc oui, c’est un objectif. Comme tout le temps« , a déclaré Karim Benzema lors d’une interview accordée à M6.