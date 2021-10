La Mannschaft a tourné une page de son histoire à la suite de l’Euro 2020 avec une passation de pouvoir entre Joachim Löw et Hansi Flick. Récemment intronisé, l’ancien technicien du Bayern Munich a affiché toutes ses ambitions avec, en ligne de mire, la Coupe du Monde 2022.

« Le Mondial pour préparer l’Euro 2024 ? Non. Nous voulons réussir au Qatar, pas seulement bien jouer. Notre objectif est que tout le monde s’identifie à nouveau à l’équipe nationale. Il ne s’agit pas seulement de réussir sportivement, c’est aussi une question de bonne mentalité, d’intensité, d’engagement. Je ne veux pas que nous arrêtions de jouer au football si nous menons 2-0, mais qu’on en marque un ou deux de plus. […] Les objectifs ? On s’attend à ce que nous fassions au moins les quarts de finale, ou plutôt les demi-finales. Ce que nous voulons surtout, c’est revenir là où nous étions autrefois, au sommet du monde. Mais nous sommes conscients que nous avons encore un long chemin à parcourir« , a admis l’ancien entraîneur du Bayern Munich pour le média allemand Kicker.