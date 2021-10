Plus séduisante que jamais sous la houlette de Djamel Belmadi, l’Algérie a enchaîné une 30ème rencontre consécutive sans défaite en s’imposant contre le Niger, (6-1), lors des phases de qualification pour la prochaine Coupe du Monde 2022.

L’Algérie est irrésistible et a encore démontré l’ampleur de ses forces contre le Niger, (6-1). Un 30è match sans défaite pour les Fennecs de Djamel Belmadi. Statistique tout aussi affolante, le technicien a remporté 69,7% de ses rencontres toutes compétitions confondues sur le banc de l’Algérie (23/33). La balance la plus élevée parmi les entraîneurs ayant mené plus de 10 matchs avec la nation africaine confirme Statsdufoot.

Lors de ce succès contre le Niger, Islam Slimani a inscrit un doublé faisant de lui le meilleur buteur de l’histoire de sa sélection avec 37 buts à son actif. Il devance ainsi Abdelhafid Tasfaout, auteur de 36 réalisations. Un rêve pour l’attaquant de l’Olympique Lyonnais : « C’est un rêve pour moi d’être le meilleur buteur de la sélection. Quand je revois ma carrière et ma jeunesse, c’est un rêve. C’est une fierté pour moi, mes parents et ma famille. Il faut croire en ses rêves pour les réaliser« , a déclaré Slimani dans des propos relayés par DZ Foot.