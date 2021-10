Après leur victoire face à la Belgique en demi-finale de la Ligue des Nations, les Bleus retrouvent l’Espagne en finale ce dimanche, (20h45). Des retrouvailles prometteuses entre Antoine Griezmann et plusieurs espagnols membres de la sélection et coéquipier du Français à l’Atlético de Madrid. Une motivation supplémentaire pour le buteur français.

« On les connaît un peu plus, mais il y a aussi ce côté de ne pas revenir en Espagne en ayant perdu. Faut rentrer en ayant gagné ! On va courir plus, on va faire le double ! Au début, ça va faire bizarre, avec Koke on est tout le temps ensemble, au vestiaire ou à la maison, mais après cinq minutes, on oublie tout et le match commence. Mais il faut gagner, sinon, je vais avoir Koke qui va me chambrer tous les jours. Moi, j’aimerais bien chambrer lundi« , a déclaré Antoine Griezmann tout sourire devant la presse.