Iconique technicien du Real Madrid, Carlo Ancelotti envisagerait de prendre sa retraite à l’issue de la saison 2022-2023.

Pompier de service censé assurer une transition en douceur après le départ de Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti s’est mué en magicien en offrant de nouveaux trophées à l’historique du Real Madrid. Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’Italien songerait néanmoins à un départ précoce. D’après les informations publiées par Todo Fichajes, il envisagerait de prendre sa retraite à l’issue de la saison.

L’été prochain, Carlo Ancelotti aura 64 ans et penserait sérieusement à prendre sa retraite. Un départ qu’il envisageait déjà lorsqu’il était présent à Everton mais l’appel du Real Madrid l’aura poussé dans ses retranchements. Engagé plus que jamais dans cette saison, l’Italien aurait néanmoins informé Florentin Pérez de sa décision qui, en conséquence, aurait entamé de premiers contacts avec Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino.