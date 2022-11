A l’abri des regards, le Real Madrid aurait d’ores et déjà conclu la prolongation d’Eder Militao jusqu’en 2028. Un deal forcé par Chelsea et Manchester United.

Relève de Sergio Ramos et Raphaël Varane, Eder Militao a parfaitement rempli son rôle en devenant le roc sur lequel Carlo Ancelotti a pu et peut s’appuyer désormais. Malgré le peu d’intérêt du Real Madrid, le Brésilien de 24 ans se serait bel et bien engagé sur la durée avec les Madrilènes alors que son bail initial le liait jusqu’en juin 2025 avec les Merengues. A en croire les informations révélées par Todo Fichajes, la formation madrilène n’avait pas prévu cette situation. Néanmoins, son entourage aurait été approché par Manchester United et Chelsea ce qui aurait forcé la main à Florentino Pérez.

L’été dernier, Eder Militao aurait prolongé avec le Real Madrid jusqu’en 2028. Une opération qui n’a pas encore été officialisée mais qui serait d’ores et déjà connue de tous en interne.