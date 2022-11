N’Golo Kanté a compris que Chelsea n’allait pas satisfaire ses exigences. Il se tournerait désormais vers les écuries qui ont pu, par le passé, faire part de leur intérêt.

Pour le meilleur et pour le pire, voilà comment il est possible de résumer les sept années que N’Golo Kanté a passé sous les couleurs de Chelsea. Après avoir accumulé les trophées, le Français a accumulé les blessures dont il ne parvient pas à se débarrasser. Des pépins physiques qui l’éloignent des terrains depuis de longs mois alors qu’il n’est apparu qu’à deux reprises cette saison. En fin de contrat en juin prochain, son état refroidirait Chelsea qui ne compterait pas lui offrir une offre de prolongation à sa convenance.

Selon les révélations de Foot Mercato, Chelsea ne prolongera pas N’Golo Kanté ce dont il est personnellement conscient. C’est pourquoi, il se serait d’ores et déjà mis à la recherche d’une nouvelle écurie. Si les Blues n’en veulent plus, de nombreuses formations semblent prêtes à l’accueillir en leur sein. Néanmoins, le milieu de terrain est exigent et souhaiterait rester à Londres ce qui limite ses options et anéanti les espoirs du Paris Saint-Germain.