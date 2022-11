Lionel Messi serait prêt à faire son retour au FC Barcelone à condition que Joan Laporta ne suit plus à sa tête.

En effet, Lionel Messi ne serait pas contre un retour au FC Barcelone, loin de là mais pas à n’importe quelle condition. A en croire les informations divulguées par El Chiringuito, l’Argentin préparerait même déjà son déménagement l’été prochain afin de retrouver la Catalogne. Néanmoins, Joan Laporta serait la clé d’un tel deal. Son départ serait exigé par Lionel Messi qui ne voudrait pas signer au Barça si l’Espagnol reste à la tête des Blaugranas. Une information confirmée par RAC1, qui ajoute que les relations sont plus froides que jamais entre les deux hommes, qui ne se sont pas adressés la parole depuis plus d’un an.

En fin de contrat en juin prochain, et alors qu’aucune prolongation ne semble véritablement d’actualité, Lionel Messi aura l’embarras du choix l’été prochain afin de définir la dernière ligne droite de sa carrière. Malgré ses 35 ans, l’Argentin retrouve un superbe niveau (8 buts, 8 passes décisives en 14 rencontres TTC) et pourrait s’offrir un dernier défi d’envergure en Europe avant de, peut-être, se lancer à la conquête de l’Amérique, en MLS.