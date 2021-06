Dans une interview pour la « Onda Cero », Florentino Perez est revenu sur le mercato estival au Real Madrid et il évoque bien évidemment le dossier Kylian Mbappé.

Dans cet entretien, le boss des Merengues s’est confié sur la suite du mercato estival et préfère rester assez flou sur les futures arrivées. Si Erling Haaland et Kylian Mbappé semblent être les dossiers les plus chauds de l’été madrilène, il met aussi en avant la formation et les joueurs qui représentent l’avenir du club. « Tout le monde sait ce que je peux faire, j’ai amené Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham… Mbappé est certes l’un des meilleurs mais c’est irrespectueux de parler de joueurs qui ne sont pas là. Je ne vais pas parler de Haaland ou de Mbappé. Le Real Madrid travaille toujours pour attirer les meilleurs, mais nous avons une grande équipe et nous devons la mettre en valeur. Vous devez éduquer les jeunes, prendre soin d’eux et grandir avec eux. Je sais que les socios du Real Madrid veulent que les meilleurs joueurs viennent. Parfois les meilleurs arrivent à 18 ans. »

Pas forcément des nouvelles concernant le dossier du champion du monde français qui est toujours sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2022. Selon les dernières indiscrétions, Mbappé fera son choix de partir ou prolonger son bail juste après l’Euro 2020 qui dispute actuellement avec l’Equipe de France. Le suspense demeure toujours pour la star du PSG…