Double buteur avec l’Equipe de France mercredi soir face au Portugal, Karim Benzema a ouvert son compteur buts dans cet Euro 2020 et c’est une très bonne nouvelle selon Arsène Wenger.

Ancien manager des Gunners d’Arsenal, il est revenu sur la performance de l’attaquant du Real Madrid et pense que ce doublé va permettre de se libérer afin d’aider les Bleus à aller très loin dans la compétition. Selon lui, ce but sur penalty a été libérateur pour KB9. « On a vu contre le Portugal : la première occasion qu’il a eue après le pénalty, il l’a mise au fond. S’il n’avait pas mis le pénalty, il n’aurait peut-être pas marqué derrière. Il y a quelque chose qui transparaît dans le langage corporel dès que le gars est en pleine confiance, » a noté le technicien alsacien lors d’une interview donnée au « Parisien. » Benzema sera très attendu lundi soir à partir de 21 heures contre la Suisse en huitièmes de finale de la compétition.