Lundi soir, l’Equipe de France défie la Suisse en huitième de finale de l’Euro 2020. Un vrai défi pour la Nati qui a déjà un plan pour stopper Kylian Mbappé.

Défenseur suisse, Silvan Widmer est conscient de l’exploit et du challenge qui se dresse devant la sélection helvète. Pour cela, il précise que l’équipe devrait réserver un traitement spécial à Kylian Mbappé. « Si je joue en tant que latéral droit, il me faudra être intelligent et compter sur le soutien de toute l’équipe. J’aurai besoin d’un peu d’aide. Face à un tel joueur et un tel adversaire, on parle d’un niveau qui est le plus haut de notre sport. Mais je pense que ça va être dur pour lui (rires). Non, plus sérieusement, on devra défendre à deux sur lui. Tout seul, ce sera compliqué. Mais on ne s’y prépare pas différemment. »A expliqué l’international suisse comme le rapporte la presse du pays. Les Bleus sont prévenus.