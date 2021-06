Soirée historique hier pour les supporters des Canadiens de Montréal en NHL. Leur équipe a décroché son ticket pour la finale du championnat après 28 ans d’absence.

Opposés aux Golden Knights de Las Vegas, les Canadiens l’emportent au bout du suspense sur le score de 3 buts à 2 après la prolongation. Une qualification pour la finale et ainsi être à une seule marche de la mythique Coupe Stanley. Montréal est vraiment l’équipe surprise de cette saison de NHL en ayant terminé avec un des pires bilans après la saison régulière. Devant 3500 spectateurs dans le Bell Centre et des milliers d’autres réunis autour de l’enceinte, c’est le Finlandais Arturri Lehkonen qui a offert la victoire à sa franchise. 28 ans après, les Canadiens retrouvent donc la finale du championnat. Il faudra attendre un peu afin de connaître l’adversaire ç-à savoir le Lightning de Tampa Bay, champion en titre et les Islanders de New York.