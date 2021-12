Leader de la Liga espagnole avec 43 points en 18 journées de championnat, le Real Madrid est plus que jamais candidat au titre pour succéder à son rival et voisin de l’Atletico Madrid.

Si le FC Séville et l’Atletico Madrid semblent aujourd’hui les deux principales équipes à concurrencer le Real Madrid, ce n’est pas le cas du FC Barcelone. Selon Carlo Ancelotti, les Blaugrana ne pourront pas candidater pour le titre de champion d’Espagne cette saison. « Le Barça n’est pas un rival direct actuellement pour le titre, car il y a d’autres équipes plus proches comme Séville, l’Atlético et le Betis. Mais le Barça a la qualité pour être dans la course en fin de saison. Si j’étais l’entraîneur de Barcelone, je dirais exactement la même chose que Xavi, » a-t-il déclaré.