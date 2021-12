Interviewé par « ESPN tennis », Rafael Nadal n’est pas encore assuré à 100% de pouvoir prendre part à l’Open d’Australie 2022 qui se joue en janvier prochain.

Voici ses propos : « Je dois parler à mon équipe et prendre une décision. Je ne peux pas garantir à 100% ma participation à l’Open d’Australie. Mon plan est d’y aller et de faire de mon mieux. C’est mon objectif et c’est l’idée, mais je dois voir comment le corps se sent après cette paire de jours. J’ai un peu de temps pour prendre cette décision. Nous la prendrons au fil des jours. » A-t-il précisé, alors que l’Espagnol a fait son retour à la compétition ce week-end lors du tournoi exhibition d’Abu Dhabi.