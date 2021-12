Après la victoire ce dimanche soir en 32es de finale de la Coupe de France avec le Paris Saint-Germain contre Feignies-Aulnoyes, Mauricio Pochettino est revenu sur les débuts de Lionel Messi avec le PSG.

L’entraineur argentin semble assez satisfait de son compatriote et il apprécie son début de saison. « Si vous regardez les chiffres, ses six premiers mois sont incroyables. Il n’a pas beaucoup marqué en Ligue 1 mais a participé à presque tous les buts du club. Lui et Mbappé ont contribué à 80 % des buts marqués. Il a marqué cinq buts en Champions League. Il est décisif et déterminant. On n’a pas pris Messi pour faire un show à chaque match. On l’a pris pour être plus compétitifs. Avec lui, il est certain qu’on est plus compétitifs. »