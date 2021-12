Récent vainqueur de la Coupe Arabe mais aussi tenant du titre de la CAN avec l’Algérie, Youcef Belaili se retrouve aujourd’hui sans club depuis son départ du Qatar SC.

Selon les renseignements de « Foot Mercato », le buteur des Fennecs aujourd’hui libre a proposé ses services à plusieurs écuries de Ligue 1, dont Lyon, Rennes ou encore l’Olympique de Marseille. Justement c’est ce dernier qui aurait refusé ses services et aujourd’hui, il discute avec le Montpellier HSC. Rappelons que le joueur de 29 ans avait demandé une revalorisation salariale et accepté la résiliation de son contrat à l’amiable avec le Qatar SC et durant sa carrière, il a joué une seule rencontre de Ligue 1, lors de son passage à Angers…