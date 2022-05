Face aux médias Peter Bosz a pris la défense de Mauricio Pochettino, grand absent des Trophées UNFP.

Malgré le récent titre de champion de France du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino ne figure pas dans la liste des nommés pour le trophée UNFP de meilleur entraîneur de la saison en Ligue 1. Une grosse surprise, notamment pour son homologue de l’Olympique Lyonnais Peter Bosz, de passage en conférence de presse ce vendredi. « Oui, ça me surprend. Bien sûr qu’il a les meilleurs joueurs d’un point de vue individuel, mais à mon avis, c’est le club où il est le plus difficile de construire une équipe. C’est un très très bon entraîneur. Il est champion de France, avec les meilleurs joueurs bien sûr, mais ce n’est pas une assurance d’être champion. Son boulot est peut-être le plus dur de tout le championnat. Ils sont restés devant toute la saison. »

À noter que l’absence de Mauricio Pochettino est une première depuis 2008. À l’époque, Alain Perrin avait été sacré champion de France avec l’Olympique Lyonnais et ne figurait pas parmi les 5 finalistes au titre de meilleur entraîneur de la saison.