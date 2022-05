Le 21 mai prochain, la finale de la Ligue des champions féminine entre l’OL et le Barça sera à suivre en clair sur TMC.

Comme le choc entre Liverpool et le Real Madrid, la finale de la Ligue des champions féminine sera diffusée en clair par le groupe TF1. Le match, qui opposera à Turin le 21 mai l’Olympique lyonnais au FC Barcelone, tenant du titre, sera retransmit en clair sur TMC, à partir de 18h50. Aux commentaires, on retrouvera le duo habituel de TF1, Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu.

En finale de la C1 pour la 10e fois, les Lyonnaises auront l’occasion d’ajouter un huitième titre européen à leur palmarès.