Pour Kombouaré, la titularisation d’Alban Lafont s’impose demain soir face à l’OGC Nice.

De passage en conférence de presse ce vendredi, Antoine Kombouaré a justifié son choix de titulariser Alban Lafont demain soir face à Nice en finale de la Coupe de France. « Quand vous faites une finale, et ça fait 22 ans que Nantes attend ça, il faut mettre les meilleurs, et je sais qu’aujourd’hui Alban (Lafont) est meilleur que Rémy (Descamps). Dès le match de Monaco, quand on a réussi cette qualification (aux tirs au but, en demi-finale), dans mon esprit, Alban allait jouer la finale. Le brassard, Ludo le porte depuis le début de notre parcours en Coupe, c’est logique qu’il le garde. »

Une décision que le coach des Canaris explique aussi par sa crainte de l’attaque niçoise. « Ils ont beaucoup de qualités offensives, des joueurs capables de faire la différence. Par trois fois ils ont réussi à nous battre depuis que je suis entraîneur de Nantes, je n’ai toujours pas trouvé la formule. J’espère que demain (samedi) on va réussir. Ils ont aussi Christophe Galtier, le meilleur entraîneur français, ils ont tout ce qu’il faut pour nous poser des problèmes. »