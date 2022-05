De passage en conférence de presse ce vendredi, au lendemain de l’élimination face au Feyenoord Rotterdam en demi-finale de Ligue Europa Conférence, Jorge Sampaoli a donné son point de vue concernant l’avenir de l’Olympique de Marseille.

Le coach argentin estime que tout le staff et la direction devront faire un bilan en fin de saison avant d’attaquer la suivante avec de nouvelles ambitions.

« Tout ça, il faudra voir comment l’équipe va terminer, puis également les ambitions du club, et pas celles de l’entraîneur. Car chaque personne va évaluer différemment tout ça. Par exemple, est-ce que cet effectif restreint pouvait jouer autant de matchs ? Il y aura une analyse à faire, une évaluation finale, un bilan par le staff et un autre par les dirigeants. Et à partir de là, il y aura une décision à prendre par le propriétaire, pour trancher sur la direction à prendre. Est-ce que tout ça peut coïncider ensemble ? On aura une lecture claire de l’OM, mais ça va aussi dépendre de notre fin de saison. Car la Ligue des champions doit générer un investissement plus fort. C’est différent si on se trouve en Ligue Europa. Est-ce qu’on veut aussi prétendre au titre en Ligue 1 ? Il faudra voir selon les objectifs et si ça peut concorder. On aura une évaluation à faire : est-ce que ce jeune effectif a été à la hauteur ? Les dirigeants devront aussi le faire. (…) Où le club veut-il aller ? Avec qui et avec quoi ? Peut-être que pour nous, on a réalisé une belle saison mais peut-être que pour les dirigeants, avec l’effectif qu’on a, c’est une saison moyenne. Plusieurs voies sont possibles. Il y a plusieurs points de vue à prendre en compte : le sportif, l’économique, les exigences de chacun. »