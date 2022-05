Retrouvez toute l’actualité du sport électronique sur e.sport.fr. Aujourd’hui on vous a préparé une nouvelle sélection des 3 actualités qu’il ne fallait pas manquer cette semaine.

On commence ce récap de la semaine avec la performance des Français lundi soir en European League. Avec leurs succès face à PWNZ et G2, les deux formations françaises Looking For Org et BDS ont validé leur ticket pour le prochain tournoi majeur sur Rainbow Six. Les deux équipes accompagneront Heroic et G2 au Six Major de Charlotte (États-Unis) du 16 au 22 mai. Retrouvez le bilan complet de l’European League en cliquant ici.

Grosse performance française également sur League of Legends où LDLC OL et la Karmine Corp se retrouveront demain en finale des European Masters. Après la gifle des Foxes en demi-finale face aux Polonais de chez AGO Rogue (3-0), la Karmine Corp a décroché sa place en finale en renversant Vitality.Bee (3-2), une autre équipe de LFL (le championnat de France). Retrouvez le bilan complet des EU Masters en cliquant ici.

On termine avec une autre news qui concerne la Karmine Corp puisque la structure française a dévoilé ce jeudi son roster pour la prochaine saison de VRL, la ligue française de Valorant. Déjà présente sur League of Legends, TFT, Rocket League et Trackmania, l’équipe de Prime et Kameto débarque sur le FPS de Riot Games avec de grosses ambitions. Retrouvez la présentation complète du roster de la Karmine Corp en cliquant ici.