Très critique avec le Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, Daniel Riolo s’est dit agréablement surpris par le match et la belle victoire du club de la capitale ce dimanche soir face au LOSC.

“On nous répète depuis plusieurs semaines maintenant que c’est une équipe qui attend les grands moments pour se réveiller. Je suis toujours étonné de cette mentalité parce qu’on a le droit de bien jouer tout le temps, et pas seulement quand il y a un gros match. J’ai du mal avec ces motivations à géométrie variable, mais incontestablement à 8 jours du Real ils ont fait un grand match. Ils ont couru et il y avait de l’implication. Il n’y a rien de tactique avec Pochettino. On pourrait mettre n’importe qui. C’est au travail individuel de chacun là. C’est du NBA renouvelé en permanence. Il y a onze joueurs qui font un gros match”, a notamment indiqué Daniel Riolo.