La championne olympique 2022 du géant est Suédoise et se nomme Sara Hector.

Leader(e) après la première manche, Hector a déroulé ce lundi matin sur la piste de Yanqing dans la capitale chinoise. Partie en dernière position dans la seconde manche, elle a tranquillement déroulée pour finir en tête et décrocher un nouveau titre pour son pays. Hactor termine juste devant l’Italienne Federica Brignone et la Suissesse Lara Gut-Behrami qui obtient le bronze. L’Américaine Mikaela Shiffrin a passé une très mauvaise journée en chutant dès la première manche l’empêchant de se présenter an deuxième manche. Notre Française Tessa Worley est également parti à la faute durant la deuxième manche.

Slalom géant femmes :

1. Sara Hector (SWE) 1:55.69 (57.56 + 58.13)

2. Federica Brignone (ITA) à 0.28 (57.98 + 57.99)

3. Lara Gut (SUI) 0.72 (59.07 + 57.34)

4. Katharina Truppe (AUT) 0.80 (57.86 + 58.63)

5. Ragnhild Mowinckel (NOR) 0.96 (58.58 + 58.07)

6. Thea Louise Stjernesund (NOR) 1.20 (59.39 + 57.50)

7. Meta Hrovat (SLO) 1.35 (58.48 + 58.56)

8. Maryna Gasienica-Daniel (POL) 1.42 (59.24 + 57.87)

9. Wendy Holdener (SUI) 1.63 (59.21 + 58.11)