Libre de tout contrat cet hiver après son départ d’Al-Hilal, Bafétimbi Gomis a décidé de s’engager à Galatasaray malgré les nombreuses offres de la Ligue 1. Ce dernier a expliqué son refus de revenir à l’AS Saint-Étienne.

« J’ai eu pas mal de propositions en France, dont un appel de Loïc Perrin pour me proposer de revenir à Saint-Etienne. Ça me paraissait difficile. Après avoir joué 10 ans à Saint-Etienne, leur position me fait mal au cœur, c’est un club qui m’a énormément donné. C’était difficile. »

« Il y a aussi eu un bon projet qui m’a été présenté par Reims pour encadrer leur jeunesse. C’est vraiment un projet qui m’a plu, mais j’avais une histoire à terminer avec Galatasaray. J’étais parti après une magnifique année par rapport à cette crise monétaire que traversait la Turquie », a expliqué Gomis au micro de beIN Sports.