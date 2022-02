Consultant pour « TF1 », Bixente Lizarazu est revenu sur le match et la belle performance du Paris Saint-Germain hier soir en Ligue 1 face au LOSC.

Après la rencontre, l’ancien champion du monde 1998 a comparé Marco Verratti et Renato Sanches et il trouve qu’il y a un PSG avec et sans Verratti. « Qui je préfère entre Verratti et Sanches ? Sans Marco Verratti, le PSG n’est clairement pas la même équipe. En termes de récupération de ballon au milieu et de conservation de balle, c’est un joueur exceptionnel. J’apprécie également beaucoup Renato Sanches, mais c’est encore un chien fou… Il doit être plus discipliné s’il veut arriver au niveau de Verratti » a expliqué l’ancien latéral de 52 ans.