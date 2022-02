Entraineur du FC Barcelone, Xavi Hernandez est revenu sur la très belle prestation de son équipe lors du succès contre l’Atletico Madrid 4 buts à 2 ce dimanche en championnat.

Devant les médias, Xavi a évoqué le match et les premiers pas des deux recrues offensives, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant espagnol prêté avec option d’achat par Wolverhampton a réussi des débuts prometteurs avec une passe décisive. « C’est un joueur très mature. Il est à un âge idéal pour performer, physiquement c’est un animal. Il a une énorme facilité à dribbler ses adversaires. Je suis très heureux pour lui. C’est une belle signature. »

Xavi est aussi revenu sur la première apparition de l’attaquant gabonais, entré à la 61e minute de jeu à la place d’Adama Traoré. « Il est entré dans un moment très difficile et il nous a beaucoup aidé avec son sacrifice. Si on a des joueurs solidaires comme lui, tout sera plus facile. » Conclut le coach blaugrana.