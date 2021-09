Mauricio Pochettino n’arrive pas à imposer sa patte sur ce PSG version QSI. Pour Sébastien Tarrago, le coach argentin du PSG est complètement largué.

« Aujourd’hui au PSG, il y a trois joueurs qui sont plus forts que l’entraîneur. A minima, qui sont beaucoup plus forts, qui représentent plus d’enjeux, qui sont plus forts médiatiquement et sur le plan économique. Ils ont des personnalités très fortes. Je ne vois pas d’issues. Il peut y avoir un miracle parce qu’ils étaient à deux doigts de remporter la Ligue des champions. J’ai l’impression que c’est trop », a indiqué Sébastien Tarrago dans L’Equipe.