La Juventus Turin cherche à renforcer son secteur offensif tout comme le FC Barcelone. Les deux écuries européennes ont un objectif commun : Alexandre Lacazette.

La Juventus a un œil sur le marché afin de renforcer son attaque avant l’an prochain et l’un des joueurs qui plaît tout particulièrement à Maximiliano Allegri est l’avant des Gunners Alexandre Lacazette. Invité à quitter Arsenal cet été, l’ancien lyonnais n’a pas reçu de proposition acceptable et a donc logiquement poursuivi son aventure en Angleterre. Le marché hivernal sera à surveiller de près pour le Français qui sera une nouvelle fois poussé vers la sortie par ses dirigeants. Une opportunité à coût zéro dont veulent profiter la Juventus Turin et le FC Barcelone. Selon CalcioMercato, les deux clubs considèrent que Lacazette est une excellente signature et un renfort d’exception alors qu’il arrivera libre après l’expiration de son contrat avec Arsenal en juin 2022. Les deux entités feront tout leur possible pour essayer de le convaincre ce qui ne devrait pas être trop difficile. La Vieille Dame et le Barça seraient un véritable bond en avant dans sa carrière.