Arrivé en juillet 2019 au FC Séville, Lucas Ocampos a brillé en Andalousie grâce à des performances éblouissantes. Ces dernières lui ont valu d’être courtisé par les plus grands. Un statut désormais révolu, l’Argentin est passé de star à oublié en quelques mois.

Débarqué en Andalousie en juillet 2019 en provenance de l’Olympique de Marseille pour 12 millions d’euros, Lucas Ocampos a fait vibrer le Ramón Sánchez-Pizjuán à tel point que les supporters militaient pour qu’il reste au club lors des sessions de mercato. Une attractivité méritée pour l’ancien olympien qui a réalisé une saison 19/20 hors-norme avec 17 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées en 44 rencontres disputées. Des prestations qui lui ont valu d’être courtisé par les plus grands en Premier League comme Liverpool ou Manchester United. Le prix de son transfert avoisinait alors les 30 à 50 millions d’euros. Aujourd’hui, ce temps est révolu, les regards ne sont plus braqués sur lui.

A l’heure actuelle, aucune équipe sérieuse sur le continent européen ne veut signer Lucas Ocampos. Son importance à Séville a diminué et ses prestations sont en berne. La saison dernière, l’Argentin a présenté des statistiques faméliques avec 8 petits buts et 4 passes décisives en 46 rencontres disputées. Une influence inexistante sur le jeu pour l’ancien marseillais qui n’a inscrit que des penalties. Aujourd’hui, Erik Lamela et Papu Gomez lui sont passés devant dans la hiérarchie des offensifs andalous. Reste à savoir si la rage de Lucas Ocampos est toujours présente chez lui et si il saura inverser cette tendance négative.