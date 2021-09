Jocelyn Gourvennec a reconnu face aux médias que la forme de son équipe n’est pas la meilleure actuellement.

« Nous devons réaliser une série pour recoller plus haut au tableau. Nous avons lâché des points malgré nous. À nous d’enchaîner. On ne peut pas se contenter de ce succès car les matchs arrivent vite, avec Strasbourg, la Champions League puis Marseille. Nous devrons garder de la fraîcheur. On comprend le public. Quand on n’a pas les résultats attendus, c’est logique. Il y a une super ambiance il y a huit jours. En perdant un derby, ça remet des choses en question. Notre meilleure réponse était de faire un match plein. On aurait pu être encore plus efficaces mais on a répondu présent », a indiqué le coach du LOSC.