Pour l’ancien Madrilène Paco Buyo, un transfert de Kylian Mbappé est encore possible sous certaines conditions.

Malgré les envies de départ de Kylian Mbappé, un transfert du prodige de Bondy vers le Real Madrid ne semble plus à l’ordre du jour. Florentino Pérez et Carlo Ancelotti ont tour à tour fermé la porte de la Maison Blanche au Français, critiqué en Espagne pour son attitude de « starlette ». Pour autant, quelques observateurs estiment qu’un deal est encore possible. C’est le cas de l’ancien gardien du Real Madrid, Paco Buyo, qui accueillera volontiers Mbappé à quelques conditions.

« Je pense que d’ici deux ans les portes s’ouvriront à nouveau. Mais il faudra qu’il baisse son salaire, comprenne qu’aucun joueur n’est au-dessus du club, qu’il s’excuse publiquement auprès des supporters et surtout qu’il affiche vraiment et publiquement son envie de jouer au Real », a confié le footballeur des années 80-90 dans les colonnes de L’Equipe.