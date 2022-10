L’Inter Milan vient de frapper un très grand coup avec une victoire facile 4 buts à 0 contre les Tchèques du Viktoria Plzen ce mercredi soir en Ligue des champions. Dans le même temps, le FC Porto l’emporte sur le même score en Belgique contre le FC Bruges.

Résultats :

Inter Milan – Viktoria Plzen 4-0 : l’Inter Milan a validé son billet pour les huitièmes de finale de la compétition avec un succès 4 buts à 0 contre les Tchèques de Plzen. Les locaux ont marqué par Henrikh Mkhitaryan, un doublé d’Edin Dzeko et un dernier but signé Romelu Lukaku. Ainsi avec cette victoire, l’Inter se qualifie mais surtout élimine le FC Barcelone qui ne peut plus se qualifier pour les huitièmes de finale de la C1. Xavi et ses hommes disputeront l’Europa League pour la deuxième saison de suite, ce qui est un énorme échec pour les Catalans qui accueillent ce soir le Bayern Munich.

Club Bruges – FC Porto 0-4 : Porto a pris sa revanche du match aller après une défaite 4 buts à 0. Les Portugais ont marqué par l’intermédiaire de d’Evanilson, Eustaquio et un doublé de Mehdi Taremi. Les Dragons se relancent dans ce groupe avec 9 points juste derrière les Belges déjà qualifiés. L’Atletico doit absolument battre le Bayer Leverkusen ce soir pour encore espérer à la qualif.