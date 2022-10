L’attaquant brestois Franck Honorat (26 ans) s’est lâché sur le coaching de Michel Der Zakarian licencié il y a quelques jours.

À Brest, le départ de l’entraîneur Michel Der Zakarian fait des heureux, c’est le cas de l’attaquant, Franck Honorat. Dans un interview accordé à Ouest France à la suite de la défaite des siens face à Nantes dimanche dernier, il s’est lâché sur le management de son ancien coach, “Ces dernières semaines, on sentait une équipe qui jouait avec le frein à main et sans plan de jeu.“, critique le natif de Toulon, “On se concentrait beaucoup sur l’équipe adverse mais je pense qu’il faut qu’on se concentre sur nous pour faire le moins d’erreurs possible. Il faut reprendre du plaisir parce que quand tu n’as pas gagné un match depuis début août, revenir à l’entraînement et ne pas prendre de plaisir, c’est là que tout le monde sombre. Ça devient un cercle vicieux. Il faut qu’on reprenne du plaisir dans la vie du vestiaire, remettre de la musique… Et ce sont tous ces petits détails qui font que ça va revenir.“, a expliqué l’ancien de l’ASSE. Pour la prochaine journée, le Stade Brestois se déplace à Clermont dans un match décisif. Actuellement lanterne rouge de Ligue 1, les Bretons doivent rapidement prendre des points pour espérer rester dans l’élite du football français.