Poussé vers la sortie par le PSG, Julian Draxler revient sur son mercato estival agité.

Placé sur la liste des indésirables du Paris Saint-Germain cet été, Julian Draxler (29 ans) a finalement trouvé un point de chute au Portugal, dans le cadre d’un prêt payant à Benfica. Une opération de dernière minute que l’Allemand a raconté dans une interview accordée à Gamer Brother.

« La nuit où j’ai signé pour Benfica a été une nuit blanche. J’étais dans une situation compliquée avec ma femme enceinte. J’ai reçu un appel et j’ai du dire oui ou non. J’ai répondu oui. J’ai fait mes valises et j’ai du dire à ma femme que j’allais à Lisbonne. C’était très spontané. Il y avait plusieurs choses à négocier, mais je pense que le PSG a aussi essayé de faciliter un peu les choses. »