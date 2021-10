Encore auteur d’un gros match hier soir, Kylian Mbappé a reçu les louanges du chroniqueur de la chaîne L’Equipe, Didier Roustan.

Présent sur le plateau de L’Equipe du Soir hier, Didier Roustan a décrypté en long, en large et en travers la victoire des Bleus contre l’Espagne (2-1) en finale de Ligue des Nations. Il s’est notamment attardé sur le but décisif de Kylian Mbappé, brillant tout au long de ce Final Four de la compétition. De quoi donner le sourire aux supporters du Paris Saint-Germain.

« Son but, et la manière dont il le gère, c’est génial de faire ce passement de jambes. Mais je pense que le but sauve sa finale parce qu’il a beaucoup vendangé. Il en a quand même beaucoup raté. S’il rate celui-ci (l’action de son but, ndlr), alors-là tu ne te poses pas la question. Donc c’est entre les deux, il n’a pas dominé la finale mais il a fait le job. Son raté sur le lob ? C’est intéressant quand on parle du toucher de balle et je me suis fait la même réflexion. À partir du moment où tu me dis qu’il est top 3 mondial et que c’est un top 1 mondial en puissance… Ce toucher de balle sur le lob, ce n’est pas un toucher de balle d’un numéro 1 mondial, et ce n’est pas la première fois. Mais il a d’autres atouts bien évidement. Il y a une autre occasion où il est sur le côté droit et il tire en force parce qu’il ne sait plus quoi faire (…) Mais, il a ce truc, et ça a été une force pendant la Coupe du monde aussi, c’est que ça reste une menace. »