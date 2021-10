Un temps annoncé sur les tablettes de l’OM, Denis Bouanga ne dirait pas non à un petit transfert lors du prochain mercato.

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille cet été, Denis Bouanga n’a pas abandonné l’idée de rejoindre un jour le club phocéen. Dans un entretien accordé au magazine Le Foot, l’attaquant de l’AS Saint-Étienne a venté les qualités de Mattéo Guendouzi – son ancien coéquipier à Lorient – qu’il compte bien retrouver. « Pourquoi pas jouer un jour avec lui, à l’OM ou ailleurs, parce qu’on se connait bien, il connait mes déplacements et je sais que sa qualité de passe et sa vision du jeu me permettraient de me régaler. »

Ce week-end pour le compte de la 10e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille accueillera d’ailleurs le FC Lorient (dimanche à 20h45). De son côté l’ASSE, toujours lanterne rouge du championnat, se déplacera à Strasbourg (dimanche à 15h).