Hier sour, l’Equipe de France a remporté la deuxième édition de la Ligue des nations avec une victoire en finale face à l’Espagne. Un succès que savoure à fond Karim Benzema.

Buteur face aux espagnols lors de la finale de la Ligue des nations, l’attaquant français est revenu sur cette victoire et semble très heureux de ce trophée avec l’Equipe de France. En conférence de presse, il a évoqué la victoire finale et considère ce trophée comme très important. Il montre que le retour de Benzema en EDF est aujourd’hui réussi.

« Pour moi, c’est un titre très important. Je suis fier de mon travail depuis pas mal de temps. Revenir dans cette équipe et gagner, ça me rend forcément très heureux. Il y a beaucoup de travail derrière ce succès. Je vais savourer ce trophée avec mes coéquipiers. Cela me donne plus d’ambition encore pour le futur avec cette équipe, car elle est très forte. »