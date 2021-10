Si son avenir est encore flou, Erling Haaland commence à se rapprocher de deux mastodontes européens : Manchester United et le Real Madrid.

Encore auteur d’un gros début de saison avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland est assurément en train de disputer ses derniers matchs sous les couleurs du BVB. L’été prochain, le Cyborg de 21 ans disposera en effet d’une clause libératoire avoisinant les 75 millions d’euros. Un montant ridicule pour des clubs comme le Real Madrid, le PSG, Manchester United ou encore Liverpool. La liste des prétendants est déjà longue, mais deux cadors semblent déjà prendre une longueur d’avance sur leurs concurrents.

Interrogé cette semaine sur l’avenir du phénomène norvégien, l’agent italien Giovanni Branchini – souvent bien informé au sujet du mercato – a placé le Real Madrid en tête de liste. « Le PSG ou le Real Madrid ? Je pense que Madrid a plus de chances de s’offrir Erling Haaland ». De son côté la presse britannique évoque des pourparlers avec Manchester United. Dans son édition du jour, le Daily Mirror va même plus loin en affirmant que les Red Devils ont trouvé un accord avec le joueur et ses représentants. Reste à savoir qui mettra la main le premier sur l’un des joueurs les plus convoités du football européen. Affaire à suivre…