Malgré la qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions arrachée dans les ultimes journées de la phase de poule, les doutes concernant le PSG sont loin d’être levés. Thomas Tuchel est loin d’être tiré d’affaire et le match contre le désormais premier de Ligue 1, Lille, prévu dimanche, pourrait bien être le dernier du technicien allemand sur le banc parisien en cas de défaite.

Les jours de Thomas Tuchel dans la capitale sont-ils comptés ? Même si son équipe a réussi à s’extirper du piège des poules en Ligue des Champions, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont réalisé un début de campagne européen laborieux et peu rassurant. Même constat dans l’Hexagone où les Parisiens manquent de tranchant et d’autorité. Avant de retrouver Lorient mercredi (21h) et surtout le néo-leader de Ligue 1, le LOSC, dimanche, l’avenir de Thomas Tuchel à Paris tiendrait sur un fil d’après les informations de L’Equipe.

En effet, la direction du club n’est pas convaincue par le début de saison timide des Parisiens, bien en deçà des attentes. Déjà battus quatre fois en quatorze rencontres de Ligue 1, par ses rivaux historiques, Marseille, Monaco et Lyon notamment, une nouvelle défaite des partenaires de Neymar face aux Dogues pourrait sceller le destin de Thomas Tuchel dans la capitale.

Malgré tout, il n’y pas de quoi s’affoler. Le quotidien sportif précise que Leonardo et ses lieutenants n’ont pas encore entamé la moindre discussion avec un quelconque entraîneur, bien que des profils comme ceux de Massimiliano Allegri, Mauricio Pochettino ou Thiago Motta puissent séduire en coulisse.