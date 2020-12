Nouvelle tête de l’effectif du Stade Rennais cette saison, Adrien Truffert s’est confié sur le site du club après la victoire du club breton à Nice.

« Ça faisait longtemps que l’on n’avait pas gagné, ça fait du bien. On est très heureux. Maintenant, l’important est de continuer à gagner. Le stage nous a permis de changer d’air, de renouer des liens pour retrouver un nouveau souffle. De base, j’ai été formé excentré gauche mais après deux ou trois ans de formation, je suis redescendu plus bas », a indiqué le jeune joueur du Stade Rennais.

Avant de poursuivre : « Jusqu’en équipe de France U19, je jouais excentré gauche. Les repères défensifs sont à peu près les mêmes, offensivement ce n’est pas pareil mais je connais le poste. Je ne m’attendais pas à jouer autant mais je prends ce que l’on me donne. Je suis forcément très content d’avoir du temps de jeu et d’être décisif. Le but est de continuer à enchaîner les matchs.