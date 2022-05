Battu par le Real Madrid en huitièmes de finale de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain n’a toujours pas digéré son élimination, en atteste les propos d’Idrissa Gana Gueye.

« Comment je vis la fin de la saison ? La déception de la Ligue des Champions est toujours présente. On aurait aimé aller plus loin dans cette compétition. C’est le rêve du club, celui de tous les joueurs qui sont ici. Ça reste une belle saison pour moi avec la qualification pour la Coupe du monde, le titre de champion d’Afrique et celui de Ligue 1. On va bien clôturer ça avec cette soirée de gala qui va faire que ça sera une bonne saison pour moi, même si on aurait pu espérer mieux », a déclaré Idrissa Gana Gueye dans des propos accordés au Parisien.

Après avoir perdu le Trophée des Champions en début de saison face au LOSC, le Paris Saint-Germain s’est également incliné en Coupe de France à l’OGC Nice. Une élimination précoce aussi connue en Ligue des Champions face au Real Madrid. Seul trophée de la saison, le titre de champion de France. Un sacre dont le Sénégalais souhaite profiter un maximum.