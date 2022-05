Milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Valentin Rongier fait partie des éléments clefs de Jorge Sampaoli. Replacé même au poste de latéral droit par son entraîneur, il a passé un vrai cap cette saison et l’ancien nantais se sent comme un poisson dans l’eau.

Au cours de sa conférence de presse ce jeudi après-midi, le milieu de terrain de l’OM a évoqué son avenir et il ne semble pas vouloir faire sa valise dans l’immédiat. « Je me sens bien à l’OM. Je suis venu ici pour jouer des matchs à haute pression, je prends énormément de plaisir. On ne sait pas de quoi l’avenir sera fait, mais aujourd’hui je me sens super bien et je ne me vois pas ailleurs. » Assure-t-il en conférence de presse, à deux jours d’un déplacement compliqué à Rennes. Rongier est sous contrat à l’OM jusqu’en 2024 et au club, certains parle de lui comme le potentiel successeur de Dimitri Payet.