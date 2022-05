Passer de l’Espagne à la France ne s’est pas avéré être un mauvais calcul pour Lionel Messi. Aujourd’hui joueur du Paris Saint-Germain, Lionel Messi n’a pas perdu au change entre le Barça et le PSG et c’est même tout le contraire car, il est le joueur le mieux payé au monde.

Célèbre magazine américain, Forbes a publié la liste des sportifs les mieux payés dans le monde. En première position, on retour la Pulga avec un chiffre vertigineux de 125 millions d’euros sur l’année 2021. La star du Paris Saint-Germain devance le basketteur des Lakers de Los Angeles LeBron James et deux autres footballeurs, Cristiano Ronaldo avec 110 millions d’euros et Neymar avec 91 M. Messi n’en est pas à son coup d’essai, car en 2019, il avait également occupé cette place de numéro un et il dépasse pour la cinquième fois les plus de 100 millions d’euros sur une année.