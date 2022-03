A l’aube d’une nouvelle confrontation en Ligue des Champions face au Real Madrid, le Paris Saint-Germain doit d’abord passer par l’OGC Nice, et la 27ème journée de Ligue 1. Une rencontre moins sexy sur le papier dont se méfie Mauricio Pochettino.

La 27ème journée de Ligue 1 nous offre un magnifique choc entre l’OGC Nice (3ème, 46pts) et le PSG (1er, 62 pts). Une rencontre qui s’annonce électrique alors que les Aiglons ont éliminé les Parisiens en Coupe de France, lors des quarts de finale de la compétition. Présent en conférence de presse, Mauricio Pochettino a évoqué les clés du match à venir : « Il va falloir être clinique devant les buts. Avec ou sans Kylian Mbappé on cherche le meilleur moyen de marquer des buts et de se créer des occasions. Il faut être solide et avoir un bon équilibre. J’ai confiance à 200% dans les joueurs à ma disposition. »