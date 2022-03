A la recherche d’un nouveau technicien capable d’amener Cristiano Ronaldo & Co vers les sommets, Manchester United aurait enfin trouvé son homme : Erik Ten Hag.

Les saisons se suivent et se ressemblent à Manchester United. Malgré les nombreuses recrues du dernier mercato estival, Ole Gunnar Solskjaer n’est pas parvenu à mobiliser ses troupes et les résultats en berne lui ont coûté sa tête. Pour le remplacer, les Reds Devils ont entamé un projet ambitieux avec l’arrivée de Ralf Rangnick. L’Allemand a débarqué avec la casquette de directeur du football mais aussi celle de technicien. A la tête du groupe, il semble avoir quelques difficultés et un successeur est d’ores et déjà recherché. Plusieurs noms ont circulé ces derniers mois tels que celui de Mauricio Pochettino, en fonction au Paris Saint-Germain mais particulièrement apprécié en Premier League. Une piste que l’écurie mancunienne aurait abandonné pour privilégier une cible à consonnance néerlandaise.