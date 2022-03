Face aux médias, l’entraîneur lillois a tiré la sonnette d’alarme avant la réception de Clermont ce week-end.

Alors que le LOSC affiche des difficultés à domicile cette saison, Jocelyn Gourvennec sait que la réception de Clermont (dimanche, 17h05) sera capitale dans la course à l’Europe. De passage en conférence de presse ce vendredi, le coach des Nordistes a notamment évoqué les axes de progression de son équipe.

« Nous n’avons perdu que deux matches à domicile (contre Nice et le PSG). Mais on a du mal à certains moments à être créatifs. Le match contre Metz (0-0) était parlant à ce niveau. On a du mal à mettre en difficulté nos adversaires. Mais nous avons retrouvé une solidité défensive sur les derniers matchs. Il faut la cultiver tout en essayant d’être plus créatifs offensivement à la maison. On doit arriver à mettre plus de monde dans la surface. On va enchaîner sur deux matches à domicile avec Clermont puis Saint-Etienne. Ce seront deux rencontres difficiles. Clermont fait un parcours remarquable pour un promu et est performant en déplacement comme ces deux dernières victoires à Nice (0-1) et Marseille (0-2). On devra mettre encore plus d’énergie et de caractère. On a besoin de regagner chez nous et de confirmer le match plein de Lyon. »