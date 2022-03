Suspendu pour le match de demain à Nice, Kylian Mbappé risque de beaucoup manquer au PSG.

De passage en conférence de presse ce vendredi, alors que le Paris Saint-Germain ira à Nice demain soir (21h) pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, Mauricio Pochettino est revenu sur l’absence de Kylian Mbappé, suspendu face aux Aiglons.

« On parle de l’un des meilleurs joueurs du monde. L’aspect psychologique est important chez ses coéquipiers et chez l’adversaire. Mais on sait que cela peut arriver pendant la saison, a d’abord nuancé le technicien argentin. L’important, c’est que le groupe croit en la force du collectif. On doit faire grandir cette notion que le groupe n’est pas fort grâce aux performances individuelles, mais plutôt grâce à cette force collective que l’on doit cultiver au-delà des absences sur blessures ou suspensions. »